Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1783 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1783
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1783 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе Александр за 1800 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
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Дата 29 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
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Дата 31 марта 2024
Сохранность AU53 NGC
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 14 января 2024
Сохранность AU53 NGC
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
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Дата 14 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
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