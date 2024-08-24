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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1783 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1783 СПБ
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
10 рублей 1783 СПБ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рублей 1783 СПБ
Средняя цена 6000 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
5 рублей 1783 СПБ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1783 СПБ ИЗ
Средняя цена 780 $
Продажи
0 200
Аверс
Реверс
1 рубль 1783 СПБ ММ
Средняя цена 5600 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 рубль 1783 СПБ ММ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1783 СПБ ММ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
20 копеек 1783 СПБ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
15 копеек 1783 СПБ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 90
Аверс
Реверс
Гривенник 1783 СПБ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 125

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1783 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 30 $
Продажи
0 277
Аверс
Реверс
5 копеек 1783 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 110 $
Продажи
0 181
Аверс
Реверс
5 копеек 1783 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Денга 1783 КМ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
Денга 1783 КМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полушка 1783 КМ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
Полушка 1783 КМ Новодел
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 2
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