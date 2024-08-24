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1783
Россия
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1699-1991
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Петр I
1699-1725
Екатерина I
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Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
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Павел I
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1783
Монеты России 1783 года
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Золотые монеты
10 рублей 1783 СПБ
Средняя цена
10000 $
Продажи
0
45
10 рублей 1783 СПБ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 рублей 1783 СПБ
Средняя цена
6000 $
Продажи
0
32
5 рублей 1783 СПБ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пробные монеты
1 рубль 1783 СПБ ИЗ
Средняя цена
780 $
Продажи
0
200
1 рубль 1783 СПБ ММ
Средняя цена
5600 $
Продажи
0
22
1 рубль 1783 СПБ ММ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полуполтинник 1783 СПБ ММ
Средняя цена
200 $
Продажи
0
58
20 копеек 1783 СПБ
Средняя цена
230 $
Продажи
0
109
15 копеек 1783 СПБ
Средняя цена
180 $
Продажи
0
90
Гривенник 1783 СПБ
Средняя цена
100 $
Продажи
0
125
Медные монеты
5 копеек 1783 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
30 $
Продажи
0
277
5 копеек 1783 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
110 $
Продажи
0
181
5 копеек 1783 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
2600 $
Продажи
0
3
Денга 1783 КМ
Средняя цена
60 $
Продажи
0
71
Денга 1783 КМ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полушка 1783 КМ
Средняя цена
200 $
Продажи
0
55
Полушка 1783 КМ
Новодел
Средняя цена
2800 $
Продажи
0
2
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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