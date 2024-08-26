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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1783 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1783 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1783 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1783
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (125)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1783 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Редкие Монеты за 800 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1783 СПБ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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