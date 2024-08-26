Гривенник 1783 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1783 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Редкие Монеты за 800 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность UNC (13) AU (34) XF (43) VF (23) F (4) VG (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (3) MS61 (2) MS60 (3) AU58 (4) AU55 (9) AU53 (4) AU50 (5) XF45 (3) XF40 (4) VF35 (3) VF30 (3) VF25 (2) F12 (1) VG8 (1) DETAILS (3) Сервис RNGA (4) ННР (5) NGC (6)

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