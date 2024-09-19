Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты Гривенник Екатерины II - Россия
Гривенник 1777-1796
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1777 СПБ - R3 0 251777 СПБ Новодел - 0 21778 СПБ 540,000 - 0 741779 СПБ 1,376,000 - 0 771780 СПБ 142,000 R3 0 01781 СПБ - - 0 801782 СПБ 714,934 R3 0 01783 СПБ - - 0 1251784 СПБ 3,862,500 - 0 3031785 СПБ 3,273,900 - 0 1801786 СПБ - - 0 241787 СПБ 2,000,000 - 0 1151788 СПБ 3,067,000 - 0 191789 СПБ 500,000 - 0 531790 СПБ 2,529,000 - 0 451791 СПБ 1,730,000 - 0 401792 СПБ 2,000,000 - 0 221793 СПБ 840,000 R1 0 261794 СПБ 2,030,000 - 0 401795 СПБ 1,230,000 - 0 351796 СПБ 1,321,000 - 0 27
Гривенник 1764-1766С шарфом
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1764 Без знака монетного двора 340,000 - 0 591764 СПБ - R1 0 151764 СПБ Новодел - R3 0 41765 Без знака монетного двора 50,000 - 0 161765 СПБ 70,000 R1 0 71766 Без знака монетного двора 41,000 R2 0 2
Гривенник 1766-1776Без шарфа
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1766 СПБ T.I. 460,000 - 0 641767 СПБ T.I. 550,000 - 0 461767 ММД 50,000 R 0 231768 СПБ T.I. 673,500 - 0 941768 ММД 75,000 R2 0 101769 СПБ T.I. 2,550,000 - 0 2441769 ММД 100,000 - 0 371770 СПБ T.I. 1,640,000 - 0 1001770 ММД 170,000 - 0 151771 СПБ T.I. 1,939,000 - 0 1011771 ММД 260,000 - 0 401772 СПБ T.I. 510,000 - 0 601773 СПБ T.I. 205,000 -, R1 0 141774 СПБ T.I. 107,000 - 0 471774 ММД 107,000 - 0 181775 СПБ T.I. 285,000 - 0 201775 ММД 140,000 R 0 201776 СПБ T.I. 65,500 - 0 10
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