Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1792 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1792
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1792 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF30
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Numisor
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 18 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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