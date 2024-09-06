Гривенник 1792 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1792 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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