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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1792 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1792 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1792 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1792
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1792 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Numisor - June 25, 2019
Продавец Numisor
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Александр - April 18, 2018
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Александр - April 18, 2018
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU55
Цена
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1792 СПБ на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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