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1792
Россия
Период:
1699-1991
1699-1991
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Монеты России 1792 года
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Золотые монеты
5 рублей 1792 СПБ
Средняя цена
2800 $
Продажи
0
4
5 рублей 1792 СПБ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пробные монеты
1 рубль 1792 СПБ ЯА
Средняя цена
840 $
Продажи
0
161
Полуполтинник 1792 СПБ ЯА
Средняя цена
310 $
Продажи
0
65
20 копеек 1792 СПБ
Средняя цена
430 $
Продажи
0
12
15 копеек 1792 СПБ
Средняя цена
330 $
Продажи
0
41
Гривенник 1792 СПБ
Средняя цена
490 $
Продажи
0
22
Медные монеты
5 копеек 1792 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
45 $
Продажи
0
329
5 копеек 1792 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
120 $
Продажи
0
241
5 копеек 1792 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
5900 $
Продажи
0
3
5 копеек 1792 АМ Аннинский монетный двор
Средняя цена
50 $
Продажи
0
225
2 копейки 1792 АМ
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Денга 1792 КМ
Средняя цена
170 $
Продажи
0
114
Денга 1792
Без знака монетного двора
Средняя цена
230 $
Продажи
0
23
Полушка 1792 КМ
Средняя цена
820 $
Продажи
0
50
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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