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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1792 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1792 СПБ
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 рублей 1792 СПБ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1792 СПБ ЯА
Средняя цена 840 $
Продажи
0 161
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1792 СПБ ЯА
Средняя цена 310 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
20 копеек 1792 СПБ
Средняя цена 430 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
15 копеек 1792 СПБ
Средняя цена 330 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Гривенник 1792 СПБ
Средняя цена 490 $
Продажи
0 22

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1792 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 45 $
Продажи
0 329
Аверс
Реверс
5 копеек 1792 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 120 $
Продажи
0 241
Аверс
Реверс
5 копеек 1792 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 5900 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 копеек 1792 АМ Аннинский монетный двор
Средняя цена 50 $
Продажи
0 225
Аверс
Реверс
2 копейки 1792 АМ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денга 1792 КМ
Средняя цена 170 $
Продажи
0 114
Аверс
Реверс
Денга 1792 Без знака монетного двора
Средняя цена 230 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Полушка 1792 КМ
Средняя цена 820 $
Продажи
0 50
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