Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1792 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 112,110
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1792
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1792 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Александр за 223739 RUB. Торги состоялись 28 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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