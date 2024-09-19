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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1792 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1792 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1792 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 112,110

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1792
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1792 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Александр за 223739 RUB. Торги состоялись 28 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Александр (1)
Россия 5 рублей 1792 СПБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 5 рублей 1792 СПБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF25
Цена
3523 $
Цена в валюте аукциона 223739 RUB
Россия 5 рублей 1792 СПБ на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
3340 $
Цена в валюте аукциона 195000 RUB
Россия 5 рублей 1792 СПБ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Россия 5 рублей 1792 СПБ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
******
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Россия 5 рублей 1792 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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