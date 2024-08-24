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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1792 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1792 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1792 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,509,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1792
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (161)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1792 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1188 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
497 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе Heritage - October 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1792 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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