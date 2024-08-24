Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1792 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,509,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1792
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (161)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1792 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1188 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
497 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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