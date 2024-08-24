1 рубль 1792 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1792 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1188 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность UNC (9) AU (27) XF (64) VF (38) F (7) VG (1) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS61 (7) AU58 (2) AU55 (3) AU53 (2) AU50 (7) XF45 (9) XF40 (8) VF35 (5) VF30 (2) VF25 (4) VF20 (2) F15 (2) DETAILS (3) Сервис NGC (10) ННР (6) PCGS (2)

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