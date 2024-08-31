Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 1 рубль Екатерины II - Россия
1 рубль 1762-1765С шарфом
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1762 ММД ДМ 406,200 - 0 1971762 СПБ НК 1,459,100 - 0 4971762 СПБ ЯИ - R4 0 01762 СПБ АШ Новодел - R3 0 71763 ММД EI 94,800 R 0 461763 СПБ НК 1,817,243 - 0 1161763 СПБ ЯI - - 0 4191764 ММД EI 263,500 - 0 1401764 СПБ ЯI 3,016,452 - 1 5561764 СПБ СА - - 0 4671765 ММД EI 121,000 - 0 621765 СПБ ЯI 2,781,950 - 0 4401765 СПБ СА - - 0 200
1 рубль 1766-1776Петербургский тип, без шарфа
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1766 СПБ АШ T.I. Грубый чекан 1,682,000 R1 0 721766 СПБ АШ Грубый чекан 1,682,000 R1 0 171766 СПБ АШ T.I. 1,682,000 - 0 2711766 СПБ ЯI T.I. - - 0 801767 СПБ EI T.I. Грубый чекан 1,210,000 R1 0 91767 СПБ EI Грубый чекан 1,210,000 R1 0 121767 СПБ АШ T.I. - - 0 3311767 СПБ АШ T.I. Грубый чекан - 0 11768 СПБ EI T.I. Грубый чекан 1,028,000 R1 0 321768 СПБ АШ T.I. Грубый чекан - R1 0 11768 СПБ АШ T.I. - - 0 1011768 СПБ СА T.I. - - 0 1371769 СПБ СА T.I. 2,200,000 - 0 5201770 СПБ СА T.I. 1,198,000 R2 0 531770 СПБ ЯЧ T.I. - - 0 3101771 СПБ ЯЧ T.I. 1,025,000 - 0 1761771 СПБ АШ T.I. - - 0 1291772 СПБ ЯЧ T.I. 1,049,600 - 0 1641772 СПБ ЯЧ Т.И. 1,049,600 R1 0 141772 СПБ АШ T.I. - - 0 1551773 СПБ ЯЧ T.I. 2,378,000 R1 0 991773 СПБ ЯЧ Т.И. 2,378,000 - 0 2011773 СПБ ФЛ Т.И. - - 0 1681774 СПБ ФЛ Т.И. 2,770,000 - 0 8211775 СПБ ФЛ Т.И. 1,648,250 - 0 3361775 СПБ ЯЧ Т.И. - - 0 871776 СПБ ЯЧ Т.И. 2,625,000 - 0 578
1 рубль 1766-1775Московский тип, без шарфа
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1766 ММД АШ R2 0 21767 ММД EI Грубый чекан R 0 761767 ММД EI R 0 351768 ММД АШ R1 0 71768 ММД EI Грубый чекан R 0 641768 ММД EI - 0 2691768 ММД EI Особый портрет R1 0 731769 ММД EI - 0 821770 ММД ДМ R2 0 361775 ММД СА R3 0 561775 ММД СА "ВК" в обрезе рукава R3 0 2
1 рубль 1777-1796
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1777 СПБ ФЛ - - 0 4121777 СПБ ФЛ Новодел - R3 0 11777 СПБ Без обозначения минцмейстера 2,000,000 R4 0 01778 СПБ ФЛ 1,700,000 - 2 2521779 СПБ ФЛ 412,600 - 0 1591780 СПБ ИЗ 2,860,000 - 1 8601781 СПБ ИЗ 2,282,900 - 0 2261781 СПБ ИЗ Новодел - R3 0 41782 СПБ ИЗ 1,200,000 - 0 4281783 СПБ ИЗ 1,880,300 - 0 2001783 СПБ ММ - R2 0 221783 СПБ ММ Новодел - R3 0 01784 СПБ ММ 143,500 R1 0 331785 СПБ ЯА 138,600 R 0 1611785 СПБ ЯА Новодел 138,600 R2 0 01786 СПБ ЯА 2,600,000 - 0 5831787 СПБ ЯА 900,000 - 0 1841788 СПБ ЯА 1,475,000 - 0 861789 СПБ ЯА 500,000 - 0 371790 СПБ ЯА 238,350 - 0 861791 СПБ ЯА 274,000 - 0 971792 СПБ ЯА 1,509,000 - 0 1611793 СПБ Без обозначения минцмейстера 1,124,000 R2 0 41793 СПБ ЯА - - 0 591793 СПБ АК - - 0 321793 СПБ АК Новодел - R2 0 01794 СПБ АК 895,000 - 0 601795 СПБ IС 677,000 - 0 91795 СПБ АК - - 1 881796 СПБ IC 953,896 - 0 194
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