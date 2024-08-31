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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1772 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1772 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1772 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (156) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1772 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 3000 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Naumann - August 6, 2023
Продавец Naumann
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1772 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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