Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1772 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (156) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1772 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 3000 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Naumann
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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