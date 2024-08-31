1 рубль 1772 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1772 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 3000 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность UNC (23) AU (42) XF (63) VF (17) F (5) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS61 (9) MS60 (6) AU58 (1) AU55 (12) AU53 (4) AU50 (5) XF45 (12) XF40 (7) VF35 (5) F12 (1) DETAILS (5) Сервис NGC (18) ННР (8) RNGA (3) PCGS (2)

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