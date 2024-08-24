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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1772 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1772 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
10 рублей 1772 СПБ Петербургский тип, без шарфа Новодел
Средняя цена 91000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рублей 1772 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 8700 $
Продажи
0 10

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 290 $
Продажи
0 164
Аверс
Реверс
1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 970 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 650 $
Продажи
0 155
Аверс
Реверс
Полтина 1772 СПБ АШ T.I. Без шарфа
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
20 копеек 1772 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 320 $
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
Гривенник 1772 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 120 $
Продажи
0 60

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1772 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 35 $
Продажи
0 280
Аверс
Реверс
2 копейки 1772 ЕМ
Средняя цена 30 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
Денга 1772 ЕМ
Средняя цена 25 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Полушка 1772 ЕМ
Средняя цена 25 $
Продажи
0 27

Сибирские монеты

Аверс
Реверс
10 копеек 1772 КМ Сибирская монета
Средняя цена 160 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
10 копеек 1772 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 копеек 1772 КМ Сибирская монета
Средняя цена 300 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
5 копеек 1772 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 копейки 1772 КМ Сибирская монета
Средняя цена 40 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
2 копейки 1772 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 580 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 копейка 1772 КМ Сибирская монета
Средняя цена 110 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
1 копейка 1772 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 160 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Денга 1772 КМ Сибирская монета
Средняя цена 150 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Денга 1772 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полушка 1772 КМ Сибирская монета
Средняя цена 80 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Полушка 1772 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 3
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