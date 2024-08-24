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1772
Россия
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Монеты России 1772 года
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Сибирские
Золотые монеты
10 рублей 1772 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
65
10 рублей 1772 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Новодел
Средняя цена
91000 $
Продажи
0
1
5 рублей 1772 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
8700 $
Продажи
0
10
Пробные монеты
1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
290 $
Продажи
0
164
1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
970 $
Продажи
0
14
1 рубль 1772 СПБ АШ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
650 $
Продажи
0
155
Полтина 1772 СПБ АШ T.I. Без шарфа
Средняя цена
3200 $
Продажи
0
8
20 копеек 1772 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
320 $
Продажи
0
109
Гривенник 1772 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
120 $
Продажи
0
60
Медные монеты
5 копеек 1772 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
35 $
Продажи
0
280
2 копейки 1772 ЕМ
Средняя цена
30 $
Продажи
0
74
Денга 1772 ЕМ
Средняя цена
25 $
Продажи
0
16
Полушка 1772 ЕМ
Средняя цена
25 $
Продажи
0
27
Сибирские монеты
10 копеек 1772 КМ Сибирская монета
Средняя цена
160 $
Продажи
0
85
10 копеек 1772 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
4300 $
Продажи
0
2
5 копеек 1772 КМ Сибирская монета
Средняя цена
300 $
Продажи
0
75
5 копеек 1772 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
2500 $
Продажи
0
10
2 копейки 1772 КМ Сибирская монета
Средняя цена
40 $
Продажи
0
40
2 копейки 1772 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
580 $
Продажи
0
3
1 копейка 1772 КМ Сибирская монета
Средняя цена
110 $
Продажи
0
77
1 копейка 1772 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
160 $
Продажи
0
6
Денга 1772 КМ Сибирская монета
Средняя цена
150 $
Продажи
0
35
Денга 1772 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полушка 1772 КМ Сибирская монета
Средняя цена
80 $
Продажи
0
36
Полушка 1772 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
3
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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