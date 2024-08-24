Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1772 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1772 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1772 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Русское Наследие за 43000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • CNG (3)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (6)
  • Lucernae Numismática (1)
  • MARCINIAK (2)
  • MUNZE (2)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (3)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (3)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (5)
  • Русское Наследие (3)
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе CNG - February 7, 2024
Продавец CNG
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
425 $
Цена в валюте аукциона 425 USD
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе CNG - February 7, 2024
Продавец CNG
Дата 7 февраля 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Денга 1772 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1772 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Денга Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск