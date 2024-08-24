Денга 1772 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Русское Наследие за 43000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность UNC (5) AU (5) XF (7) VF (12) F (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (1) MS61 (1) AU55 (2) AU50 (1) VF35 (1) VF25 (2) VF20 (1) BN (7) Сервис RNGA (2) NGC (3) CGC (2)

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