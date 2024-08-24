Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1772 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Русское Наследие за 43000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русское Наследие (3)
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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