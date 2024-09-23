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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Сибирские монеты Денга Екатерины II - Россия

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Денга 1764-1780

Сибирская монета
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1764 R3 0 11764 Новодел R2 0 201766 R3 0 111766 Новодел R2 0 21766 КМ Новодел R2 0 21767 КМ R 0 411767 КМ Новодел R2 0 11768 КМ - 0 1661768 КМ Новодел R2 0 11769 КМ - 0 1071769 КМ Новодел R2 0 11770 КМ - 0 781770 КМ Новодел R2 0 11771 КМ - 0 731771 КМ Новодел R2 0 21772 КМ - 0 351772 КМ Новодел R2 0 01773 КМ - 0 491773 КМ Новодел R2 0 11774 КМ - 0 401774 КМ Новодел R2 0 31775 КМ - 0 451775 КМ Новодел R2 0 01776 КМ - 0 311776 КМ Новодел R2 0 41777 КМ - 0 521777 КМ Новодел R2 0 71778 КМ - 0 341778 КМ Новодел R2 0 11779 КМ - 0 691779 КМ Новодел R2 0 41780 КМ Новодел R2 0 4
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