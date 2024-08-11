Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1766 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1766 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1766 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1766 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Империя за 220000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (6)
  • Künker (1)
  • Империя (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия Денга 1766 "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия Денга 1766 "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1623 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия Денга 1766 "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия Денга 1766 "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 91 EUR
Россия Денга 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1766 "Сибирская монета" на аукционе Империя - October 4, 2013
Продавец Империя
Дата 4 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1766 "Сибирская монета" на аукционе Künker - March 16, 2012
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1766 "Сибирская монета" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Денга 1766 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1766 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Денга Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск