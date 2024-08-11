Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1766 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1766 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Империя за 220000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1623 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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