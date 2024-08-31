Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1766 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1766 СПБ Петербургский тип, без шарфа Портрет уже
Средняя цена 5300 $
Продажи
1 197
Аверс
Реверс
10 рублей 1766 СПБ Петербургский тип, без шарфа Портрет шире
Средняя цена 6400 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
10 рублей 1766 СПБ Петербургский тип, без шарфа "П" перевернута
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
5 рублей 1766 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1766 СПБ
Средняя цена 24000 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1766 СПБ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 рубля 1766 СПБ
Средняя цена 9500 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
2 рубля 1766 СПБ Новодел
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 14

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. Петербургский тип, без шарфа Грубый чекан
Средняя цена 990 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
1 рубль 1766 СПБ АШ Петербургский тип, без шарфа Грубый чекан
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 640 $
Продажи
0 271
Аверс
Реверс
1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 370 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
1 рубль 1766 ММД АШ Московский тип, без шарфа
Средняя цена 30000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. Без шарфа
Средняя цена 510 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Полтина 1766 СПБ АШ T.I. Без шарфа
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1766 ММД EI С шарфом
Средняя цена 120 $
Продажи
0 104
Аверс
Реверс
20 копеек 1766 ММД С шарфом
Средняя цена 75 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
20 копеек 1766 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 95 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
15 копеек 1766 ММД С шарфом
Средняя цена 140 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Гривенник 1766 С шарфом Без знака монетного двора
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Гривенник 1766 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 60 $
Продажи
0 64

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1766 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 40 $
Продажи
0 195
Аверс
Реверс
5 копеек 1766 ММ Красный монетный двор (Москва)
Средняя цена 50 $
Продажи
0 207
Аверс
Реверс
5 копеек 1766 СПМ Санкт-Петербургский монетный двор
Средняя цена 75 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
5 копеек 1766 СМ Сестрорецкий монетный двор
Средняя цена 65 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
2 копейки 1766 ММ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 197
Аверс
Реверс
2 копейки 1766 СПМ Гурт надпись
Средняя цена 80 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 копейки 1766 СПМ Гурт сетчатый
Средняя цена 20 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
2 копейки 1766 ЕМ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
2 копейки 1766 Без знака монетного двора
Средняя цена 810 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 копейка 1766 ММ
Средняя цена 75 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1 копейка 1766 СПМ
Средняя цена 75 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Денга 1766 ЕМ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
Полушка 1766 ЕМ
Средняя цена 30 $
Продажи
0 82

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1766 СПБ ЯI Пробный Особый портрет
Средняя цена 800000 $
Продажи
0 2

Сибирские монеты

Аверс
Реверс
10 копеек 1766 Сибирская монета
Средняя цена 740 $
Продажи
0 123
Аверс
Реверс
10 копеек 1766 Сибирская монета Новодел
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 копеек 1766 Сибирская монета
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
5 копеек 1766 Сибирская монета Новодел
Средняя цена 5500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 копейки 1766 Сибирская монета
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 копейки 1766 Сибирская монета Новодел
Средняя цена 5800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 копейки 1766 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1766 Сибирская монета
Средняя цена 740 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 копейка 1766 Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1766 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 900 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Денга 1766 Сибирская монета
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Денга 1766 Сибирская монета Новодел
Средняя цена 500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Денга 1766 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 750 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полушка 1766 Сибирская монета
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Полушка 1766 Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полушка 1766 Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полушка 1766 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 3
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск