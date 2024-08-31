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1766
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Монеты России 1766 года
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Сибирские
Золотые монеты
10 рублей 1766 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Портрет уже
Средняя цена
5300 $
Продажи
1
197
10 рублей 1766 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Портрет шире
Средняя цена
6400 $
Продажи
0
44
10 рублей 1766 СПБ Петербургский тип, без шарфа
"П" перевернута
Средняя цена
6300 $
Продажи
0
69
5 рублей 1766 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
5300 $
Продажи
0
65
Червонец (Дукат) 1766 СПБ
Средняя цена
24000 $
Продажи
0
17
Червонец (Дукат) 1766 СПБ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 рубля 1766 СПБ
Средняя цена
9500 $
Продажи
0
22
2 рубля 1766 СПБ
Новодел
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
14
Пробные монеты
1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Грубый чекан
Средняя цена
990 $
Продажи
0
72
1 рубль 1766 СПБ АШ Петербургский тип, без шарфа
Грубый чекан
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
17
1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
640 $
Продажи
0
271
1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
370 $
Продажи
0
80
1 рубль 1766 ММД АШ Московский тип, без шарфа
Средняя цена
30000 $
Продажи
0
2
Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. Без шарфа
Средняя цена
510 $
Продажи
0
20
Полтина 1766 СПБ АШ T.I. Без шарфа
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
30
Полуполтинник 1766 ММД EI С шарфом
Средняя цена
120 $
Продажи
0
104
20 копеек 1766 ММД С шарфом
Средняя цена
75 $
Продажи
0
56
20 копеек 1766 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
95 $
Продажи
0
60
15 копеек 1766 ММД С шарфом
Средняя цена
140 $
Продажи
0
18
Гривенник 1766 С шарфом
Без знака монетного двора
Средняя цена
—
Продажи
0
2
Гривенник 1766 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
60 $
Продажи
0
64
Медные монеты
5 копеек 1766 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
40 $
Продажи
0
195
5 копеек 1766 ММ Красный монетный двор (Москва)
Средняя цена
50 $
Продажи
0
207
5 копеек 1766 СПМ Санкт-Петербургский монетный двор
Средняя цена
75 $
Продажи
0
84
5 копеек 1766 СМ Сестрорецкий монетный двор
Средняя цена
65 $
Продажи
0
36
2 копейки 1766 ММ
Средняя цена
55 $
Продажи
0
197
2 копейки 1766 СПМ
Гурт надпись
Средняя цена
80 $
Продажи
0
15
2 копейки 1766 СПМ
Гурт сетчатый
Средняя цена
20 $
Продажи
0
62
2 копейки 1766 ЕМ
Средняя цена
120 $
Продажи
0
35
2 копейки 1766
Без знака монетного двора
Средняя цена
810 $
Продажи
0
19
1 копейка 1766 ММ
Средняя цена
75 $
Продажи
0
42
1 копейка 1766 СПМ
Средняя цена
75 $
Продажи
0
3
Денга 1766 ЕМ
Средняя цена
35 $
Продажи
0
84
Полушка 1766 ЕМ
Средняя цена
30 $
Продажи
0
82
Пробные монеты
1 рубль 1766 СПБ ЯI Пробный Особый портрет
Средняя цена
800000 $
Продажи
0
2
Сибирские монеты
10 копеек 1766 Сибирская монета
Средняя цена
740 $
Продажи
0
123
10 копеек 1766 Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
2600 $
Продажи
0
4
5 копеек 1766 Сибирская монета
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
15
5 копеек 1766 Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
5500 $
Продажи
0
1
2 копейки 1766 Сибирская монета
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
17
2 копейки 1766 Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
5800 $
Продажи
0
1
2 копейки 1766 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1766 Сибирская монета
Средняя цена
740 $
Продажи
0
13
1 копейка 1766 Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1766 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
900 $
Продажи
0
12
Денга 1766 Сибирская монета
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
11
Денга 1766 Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
500 $
Продажи
0
2
Денга 1766 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
750 $
Продажи
0
2
Полушка 1766 Сибирская монета
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
27
Полушка 1766 Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полушка 1766 Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
1
Полушка 1766 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
3
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Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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