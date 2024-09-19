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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1766 года СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1766 года СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1766 года СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3500 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1766 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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