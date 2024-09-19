Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1766 года СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3500 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?
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