1 рубль 1766 года СПБ ЯI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3500 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.

Сохранность UNC (5) AU (25) XF (27) VF (16) F (2) VG (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (1) AU58 (3) AU55 (2) AU53 (6) AU50 (2) XF45 (4) XF40 (1) VF35 (6) VF30 (3) DETAILS (3) Сервис ННР (2) NGC (3) RNGA (5)

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