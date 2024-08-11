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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1766 года ММД АШ "Московский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1766 года ММД АШ "Московский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1766 года ММД АШ "Московский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1766 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД АШ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия 1 рубль 1766 ММД АШ "Московский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
29993 $
Цена в валюте аукциона 28000 CHF
Россия 1 рубль 1766 ММД АШ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1766 "Московский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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