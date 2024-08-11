Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1766 года ММД АШ "Московский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1766 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД АШ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
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