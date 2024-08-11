1 рубль 1766 года ММД АШ "Московский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1766 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД АШ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность VF (2)