Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1766 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 - 23,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,840,800
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1766 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Редкие Монеты за 480 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
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