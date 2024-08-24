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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1766 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1766 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1766 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 - 23,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,840,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1766 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Редкие Монеты за 480 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия Денга 1766 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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