Денга 1766 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1766 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Редкие Монеты за 480 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность UNC (2) AU (28) XF (26) VF (19) F (5) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) AU58 (1) AU55 (3) AU53 (3) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (6) VF35 (3) VF25 (1) DETAILS (7) BN (4) Сервис RNGA (3) PCGS (6) CGC (1) NGC (1)

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