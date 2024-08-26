Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты Денга Екатерины II - Россия
Денга 1764-1796
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1764 ЕМ 5,536 R3 0 221765 ЕМ Новодел - R2 0 51765 Новодел. Без знака монетного двора - R2 0 691766 ЕМ 2,840,800 - 0 841767 ЕМ 2,623,000 - 0 701768 ЕМ 2,421,600 - 0 321769 ЕМ 1,450,200 - 0 211770 ЕМ 4,020,000 - 0 471771 ЕМ 2,910,000 - 0 451771 Новодел. Без знака монетного двора - R2 0 61772 ЕМ 1,160,000 - 0 161773 ЕМ 450,600 R 0 121774 ЕМ 20,000 R2 0 221775 ЕМ 507,604 R 0 441781 КМ Новодел - R2 0 21782 КМ Новодел - R2 0 81783 КМ - R 0 711783 КМ Новодел - R2 0 01784 КМ - R 0 851784 КМ Новодел - R2 0 31785 КМ - - 0 1251785 КМ Новодел - R2 0 21786 ЕМ 572,600 R 0 301786 КМ - - 0 801786 КМ Новодел - R2 0 11787 КМ - - 0 691788 КМ - R 0 871788 Без знака монетного двора - - 0 371788 Без знака монетного двора. Новодел - R2 0 41789 ЕМ 2,009,000 - 0 721789 КМ - R1 0 301789 Без знака монетного двора - R 0 101790 ЕМ 1,235,000 - 0 691790 КМ - R 0 681790 Без знака монетного двора 88,204 R2 0 101791 КМ - R 0 871791 Без знака монетного двора - R2 0 151792 КМ - - 0 1141792 Без знака монетного двора 49,840 R2 0 231793 ЕМ 933,200 - 0 481793 КМ - R 0 691793 Без знака монетного двора 14,728 R2 0 411794 ЕМ 797,400 - 0 401794 КМ - R 0 691794 Без знака монетного двора - R2 0 151795 ЕМ 3,195,400 - 0 1501795 КМ - R 0 801796 ЕМ - - 0 29
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