Денга 1792 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1792 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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