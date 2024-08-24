Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1792 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 49,840
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1792
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1792 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Baldwin's (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Rare Coins (7)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (5)
- SINCONA (1)
- Знак (1)
- Имперская монета (6)
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
619 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?
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