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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1789 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - Денга 1789 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1789 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1789 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе SINCONA AG за 475 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (5)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Монеты и Медали (2)
Россия Денга 1789 на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия Денга 1789 на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия Денга 1789 на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денга 1789 на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1789 на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1789 на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1789 на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия Денга 1789 на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Денга 1789 на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия Денга 1789 на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность F15
Цена
Россия Денга 1789 на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF25
Цена
******
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Россия Денга 1789 на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Денга 1789 на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия Денга 1789 на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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