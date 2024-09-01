Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1789 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1789 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе SINCONA AG за 475 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Rare Coins (5)
- SINCONA (1)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи Денга 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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