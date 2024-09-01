Денга 1789 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1789 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе SINCONA AG за 475 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность XF (4) VF (5) F (1) Сохранность (слабы) XF40 (1) VF25 (1) F15 (1)