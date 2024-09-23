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1789
Россия
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1789
Монеты России 1789 года
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Золотые монеты
5 рублей 1789 СПБ
Средняя цена
5400 $
Продажи
0
6
5 рублей 1789 СПБ
Новодел
Средняя цена
40000 $
Продажи
0
1
Пробные монеты
1 рубль 1789 СПБ ЯА
Средняя цена
970 $
Продажи
0
37
Полуполтинник 1789 СПБ ЯА
Средняя цена
80 $
Продажи
0
27
20 копеек 1789 СПБ
Средняя цена
220 $
Продажи
0
37
15 копеек 1789 СПБ
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
40
Гривенник 1789 СПБ
Средняя цена
95 $
Продажи
0
53
Медные монеты
5 копеек 1789 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
40 $
Продажи
1
399
5 копеек 1789 ММ Красный монетный двор (Москва)
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
43
5 копеек 1789 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
140 $
Продажи
0
237
5 копеек 1789 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
6500 $
Продажи
0
1
5 копеек 1789 АМ Аннинский монетный двор
Средняя цена
75 $
Продажи
0
197
2 копейки 1789 ММ
Средняя цена
420 $
Продажи
0
33
2 копейки 1789 ЕМ
Средняя цена
180 $
Продажи
0
92
2 копейки 1789 АМ
Средняя цена
540 $
Продажи
0
34
1 копейка 1789 ММ
Средняя цена
3900 $
Продажи
0
6
1 копейка 1789 ЕМ
Средняя цена
95 $
Продажи
0
344
Денга 1789 ЕМ
Средняя цена
130 $
Продажи
0
72
Денга 1789 КМ
Средняя цена
130 $
Продажи
0
30
Денга 1789
Без знака монетного двора
Средняя цена
120 $
Продажи
0
10
Полушка 1789 ЕМ
Средняя цена
80 $
Продажи
0
174
Полушка 1789 КМ
Средняя цена
85 $
Продажи
0
14
Полушка 1789
Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный
Средняя цена
140 $
Продажи
0
27
Полушка 1789
Без знака монетного двора. Гурт рубчатый
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
1
Пробные монеты
Денга 1789 АМ Пробная
Средняя цена
4200 $
Продажи
0
1
Полушка 1789 АМ Пробная
Средняя цена
42000 $
Продажи
0
2
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Россия
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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