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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1789 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1789 СПБ
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 рублей 1789 СПБ Новодел
Средняя цена 40000 $
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1789 СПБ ЯА
Средняя цена 970 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1789 СПБ ЯА
Средняя цена 80 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
20 копеек 1789 СПБ
Средняя цена 220 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
15 копеек 1789 СПБ
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Гривенник 1789 СПБ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 53

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1789 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 40 $
Продажи
1 399
Аверс
Реверс
5 копеек 1789 ММ Красный монетный двор (Москва)
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
5 копеек 1789 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 140 $
Продажи
0 237
Аверс
Реверс
5 копеек 1789 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 копеек 1789 АМ Аннинский монетный двор
Средняя цена 75 $
Продажи
0 197
Аверс
Реверс
2 копейки 1789 ММ
Средняя цена 420 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
2 копейки 1789 ЕМ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
2 копейки 1789 АМ
Средняя цена 540 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1 копейка 1789 ММ
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 копейка 1789 ЕМ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 344
Аверс
Реверс
Денга 1789 ЕМ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
Денга 1789 КМ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Денга 1789 Без знака монетного двора
Средняя цена 120 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Полушка 1789 ЕМ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 174
Аверс
Реверс
Полушка 1789 КМ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Полушка 1789 Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный
Средняя цена 140 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Полушка 1789 Без знака монетного двора. Гурт рубчатый
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Денга 1789 АМ Пробная
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полушка 1789 АМ Пробная
Средняя цена 42000 $
Продажи
0 2
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