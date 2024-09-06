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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1789 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1789 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1789 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1789 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8235 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF45 NGC
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Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия Гривенник 1789 СПБ на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность G6
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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