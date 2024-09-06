Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1789 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1789 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8235 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.
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Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 12 октября 2023
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