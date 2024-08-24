Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1789 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 - 23,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,009,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1789 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Ars Time (1)
- AURORA (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (1)
- Jean ELSEN (1)
- Katz (4)
- La Galerie Numismatique (5)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (14)
- Rauch (2)
- RedSquare (10)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (14)
- SINCONA (2)
- Александр (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (3)
- Русское Наследие (2)
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи Денга 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск