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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1789 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1789 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1789 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 - 23,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,009,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1789 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
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Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 BN RNGA
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Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
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Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
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Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1789 ЕМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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