Денга 1789 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1789 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность UNC (7) AU (10) XF (19) VF (20) F (2) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (2) AU58 (4) AU53 (1) AU50 (2) XF40 (1) VF35 (2) BN (5) Сервис NGC (4) ННР (1) RNGA (1)

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