Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1789 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 - 19,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,037,200
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (174) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1789 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29356 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Antykwariat u Nilsa (1)
- AURORA (11)
- Baldwin's (1)
- Coins.ee (2)
- Goldberg (1)
- Heritage (3)
- Hermes Auctions (2)
- Höhn (3)
- Katz (4)
- La Galerie Numismatique (1)
- Naumann (1)
- New York Sale (1)
- Numisbalt (4)
- Rare Coins (28)
- RedSquare (2)
- Reinhard Fischer (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (21)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (2)
- Sonntag (1)
- Spink (2)
- Stack's (1)
- WAG (3)
- Александр (13)
- Денга1700 (3)
- Знак (2)
- Империя (12)
- Имперская монета (27)
- Монеты и Медали (5)
- НИКО (4)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (7)
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 11500 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 9
Где продать?
Для продажи Полушка 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск