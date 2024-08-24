Полушка 1789 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1789 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29356 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

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