Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты Полушка Екатерины II - Россия
Полушка 1765-1796
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1765 ЕМ Новодел - R2 0 21765 Без знака монетного двора. Новодел - R2 0 321766 ЕМ 3,106,800 - 0 821767 ЕМ 4,311,000 - 0 721768 ЕМ 5,684,280 - 0 861769 ЕМ 3,777,600 - 0 611769 Без знака монетного двора. Новодел 3,777,600 R2 0 31770 ЕМ 6,040,000 - 0 1211771 ЕМ 4,470,000 - 0 791772 ЕМ 960,000 - 0 271773 ЕМ 197,600 R2 0 161774 ЕМ - R4 0 31775 ЕМ 317,607 R1 0 591776 ЕМ - R4 0 251781 КМ Новодел - R2 0 101782 КМ Новодел - R2 0 31783 КМ - R1 0 551783 КМ Новодел - R2 0 21784 КМ - R1 0 711784 КМ Новодел - R2 0 11785 ЕМ - R4 0 01785 КМ - R1 0 741785 КМ Новодел - R2 0 21786 ЕМ 450,400 - 0 431786 КМ - R2 0 351786 КМ Новодел - R2 0 01787 КМ - R 0 291788 КМ - R 0 391788 Без знака монетного двора. Новодел - R2 0 221789 ЕМ 2,037,200 - 0 1741789 КМ - R1 0 141789 Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный - - 0 271789 Без знака монетного двора. Гурт рубчатый - R1 0 11790 ЕМ 1,018,800 - 0 721790 КМ - R1 0 561791 КМ - R1 0 681792 КМ - R1 0 501793 КМ - R1 0 911793 Без знака монетного двора 78,600 R1 0 571794 ЕМ 9,400 R1 0 181794 КМ - R1 0 841795 ЕМ 70,600 R 0 251795 КМ - R1 0 791795 Без знака монетного двора 61,920 R2 0 571796 ЕМ 260,680 - 0 36
Полушка 1796Монограмма на аверсе
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1796 R3 0 01796 Новодел R2 0 18
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