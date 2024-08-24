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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1765 года ЕМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1765 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1765 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1765 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
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  • Heritage (1)
  • SINCONA (1)
Россия Полушка 1765 ЕМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
1178 $
Цена в валюте аукциона 1100 CHF
Россия Полушка 1765 ЕМ на аукционе Heritage - September 28, 2007
Россия Полушка 1765 ЕМ на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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