Полушка 1765 года ЕМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1765 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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