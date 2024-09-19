Полушка 1768 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1768 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе MS67 за 23000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность UNC (2) AU (18) XF (32) VF (23) F (3) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (3) AU50 (2) XF45 (6) XF40 (3) VF35 (7) VF30 (3) VF20 (1) F15 (2) BN (11) Сервис NGC (11) RNGA (1) ННР (1)

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