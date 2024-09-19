Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1768 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 - 19,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,684,280
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1768 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе MS67 за 23000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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