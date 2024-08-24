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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1768 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1768 СПБ Петербургский тип, без шарфа Портрет уже
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 96
Аверс
Реверс
10 рублей 1768 СПБ Петербургский тип, без шарфа Портрет шире
Средняя цена 9300 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
10 рублей 1768 СПБ Петербургский тип, без шарфа "П" перевернута
Средняя цена 7700 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
10 рублей 1768 СПБ Петербургский тип, без шарфа Новодел
Средняя цена 26000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 рублей 1768 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
5 рублей 1768 СПБ Петербургский тип, без шарфа Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1768 СПБ EI T.I. Петербургский тип, без шарфа Грубый чекан
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. Петербургский тип, без шарфа Грубый чекан
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 350 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
1 рубль 1768 СПБ СА T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 340 $
Продажи
0 137
Аверс
Реверс
1 рубль 1768 ММД АШ Московский тип, без шарфа
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 рубль 1768 ММД EI Московский тип, без шарфа Грубый чекан
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
1 рубль 1768 ММД EI Московский тип, без шарфа
Средняя цена 520 $
Продажи
0 269
Аверс
Реверс
1 рубль 1768 ММД EI Московский тип, без шарфа Особый портрет
Средняя цена 510 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
Полтина 1768 СПБ СА T.I. Без шарфа
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Полтина 1768 СПБ АШ T.I. Без шарфа
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1768 ММД EI Без шарфа
Средняя цена 120 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
20 копеек 1768 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 160 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
20 копеек 1768 ММД Без шарфа
Средняя цена 95 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
15 копеек 1768 ММД Без шарфа
Средняя цена 170 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Гривенник 1768 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 40 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
Гривенник 1768 ММД Без шарфа
Средняя цена 550 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1768 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 40 $
Продажи
0 177
Аверс
Реверс
5 копеек 1768 ММ Красный монетный двор (Москва)
Средняя цена 95 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
2 копейки 1768 ЕМ
Средняя цена 30 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Денга 1768 ЕМ
Средняя цена 20 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Полушка 1768 ЕМ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 86

Сибирские монеты

Аверс
Реверс
10 копеек 1768 КМ Сибирская монета
Средняя цена 180 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
10 копеек 1768 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 7000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 копеек 1768 КМ Сибирская монета
Средняя цена 150 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
5 копеек 1768 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 7300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 копейки 1768 КМ Сибирская монета
Средняя цена 150 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
2 копейки 1768 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 копейка 1768 КМ Сибирская монета
Средняя цена 60 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
1 копейка 1768 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Денга 1768 КМ Сибирская монета
Средняя цена 110 $
Продажи
0 166
Аверс
Реверс
Денга 1768 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полушка 1768 КМ Сибирская монета
Средняя цена 100 $
Продажи
0 223
Аверс
Реверс
Полушка 1768 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 970 $
Продажи
0 4
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