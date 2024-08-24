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1768
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1768
Монеты России 1768 года
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Сибирские
Золотые монеты
10 рублей 1768 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Портрет уже
Средняя цена
5000 $
Продажи
0
96
10 рублей 1768 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Портрет шире
Средняя цена
9300 $
Продажи
0
24
10 рублей 1768 СПБ Петербургский тип, без шарфа
"П" перевернута
Средняя цена
7700 $
Продажи
0
30
10 рублей 1768 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Новодел
Средняя цена
26000 $
Продажи
0
7
5 рублей 1768 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
3700 $
Продажи
0
27
5 рублей 1768 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пробные монеты
1 рубль 1768 СПБ EI T.I. Петербургский тип, без шарфа
Грубый чекан
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
32
1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Грубый чекан
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
350 $
Продажи
0
101
1 рубль 1768 СПБ СА T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
340 $
Продажи
0
137
1 рубль 1768 ММД АШ Московский тип, без шарфа
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
7
1 рубль 1768 ММД EI Московский тип, без шарфа
Грубый чекан
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
64
1 рубль 1768 ММД EI Московский тип, без шарфа
Средняя цена
520 $
Продажи
0
269
1 рубль 1768 ММД EI Московский тип, без шарфа
Особый портрет
Средняя цена
510 $
Продажи
0
73
Полтина 1768 СПБ СА T.I. Без шарфа
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
22
Полтина 1768 СПБ АШ T.I. Без шарфа
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
39
Полуполтинник 1768 ММД EI Без шарфа
Средняя цена
120 $
Продажи
0
63
20 копеек 1768 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
160 $
Продажи
0
55
20 копеек 1768 ММД Без шарфа
Средняя цена
95 $
Продажи
0
23
15 копеек 1768 ММД Без шарфа
Средняя цена
170 $
Продажи
0
13
Гривенник 1768 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
40 $
Продажи
0
94
Гривенник 1768 ММД Без шарфа
Средняя цена
550 $
Продажи
0
10
Медные монеты
5 копеек 1768 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
40 $
Продажи
0
177
5 копеек 1768 ММ Красный монетный двор (Москва)
Средняя цена
95 $
Продажи
0
40
2 копейки 1768 ЕМ
Средняя цена
30 $
Продажи
0
26
Денга 1768 ЕМ
Средняя цена
20 $
Продажи
0
32
Полушка 1768 ЕМ
Средняя цена
35 $
Продажи
0
86
Сибирские монеты
10 копеек 1768 КМ Сибирская монета
Средняя цена
180 $
Продажи
0
60
10 копеек 1768 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
7000 $
Продажи
0
2
5 копеек 1768 КМ Сибирская монета
Средняя цена
150 $
Продажи
0
31
5 копеек 1768 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
7300 $
Продажи
0
1
2 копейки 1768 КМ Сибирская монета
Средняя цена
150 $
Продажи
0
61
2 копейки 1768 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
8
1 копейка 1768 КМ Сибирская монета
Средняя цена
60 $
Продажи
0
82
1 копейка 1768 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
4800 $
Продажи
0
3
Денга 1768 КМ Сибирская монета
Средняя цена
110 $
Продажи
0
166
Денга 1768 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
2900 $
Продажи
0
1
Полушка 1768 КМ Сибирская монета
Средняя цена
100 $
Продажи
0
223
Полушка 1768 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
970 $
Продажи
0
4
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Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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