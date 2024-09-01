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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1768 года СПБ СА T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1768 года СПБ СА T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1768 года СПБ СА T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 46,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1768 года "Без шарфа" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 460 USD
Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
1538 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - June 20, 2017
Продавец AURORA
Дата 20 июня 2017
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 27, 2015
Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 августа 2015
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - June 12, 2015
Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - December 6, 2014
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - June 13, 2014
Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS61
Цена
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Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1768 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1768 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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