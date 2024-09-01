Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1768 года СПБ СА T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 46,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1768 года "Без шарфа" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 460 USD
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2015
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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