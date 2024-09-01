Полтина 1768 года СПБ СА T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1768 года "Без шарфа" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность UNC (1) AU (3) XF (1) VF (15) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU55 (1) AU53 (1) VF35 (1) VF30 (2) VF25 (1) Сервис NGC (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Gorny & Mosch (3)

Heritage (1)

Katz (1)

Künker (2)

Rare Coins (3)

SINCONA (1)

Александр (3)

Знак (1)

Империя (4)

Русский Нумизматический Дом (2)