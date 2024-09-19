Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты Полтина Екатерины II - Россия
Полтина 1762-1765С шарфом
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1762 ММД ДМ T.I. 14,000 R 0 1041762 СПБ НК T.I. 148,000 R 0 811763 ММД EI T.I. 49,400 R3 0 11763 СПБ НК T.I. 251,800 - 0 671763 СПБ ЯI T.I. - - 0 1701764 ММД EI T.I. - Un 0 11764 СПБ ЯI T.I. 542,800 - 0 1131764 СПБ СА T.I. - - 0 1131765 СПБ ЯI T.I. 332,000 - 0 721765 СПБ СА T.I. - R 0 87
Полтина 1766-1777Без шарфа
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1766 СПБ ЯI T.I. 92,800 R1 0 201766 СПБ АШ T.I. - R 0 301767 СПБ АШ T.I. 52,000 R 0 71767 СПБ T.I. Без обозначения минцмейстера - R2 0 11768 СПБ СА T.I. 46,000 R1 0 221768 СПБ АШ T.I. - R 0 391769 СПБ СА T.I. 60,000 R 0 201771 СПБ ЯЧ T.I. 24,800 R1 0 221772 СПБ АШ T.I. 28,800 R 0 81773 СПБ ЯЧ T.I. 41,100 R1 0 421773 СПБ ФЛ T.I. - R2 0 141774 СПБ ФЛ T.I. - R 0 101775 СПБ ФЛ T.I. 90,800 R 0 211776 СПБ ЯЧ T.I. 67,200 R1 0 291777 СПБ T.I. Без обозначения минцмейстера. Новодел - R3 0 1
Полтина 1777-1796
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1777 СПБ ФЛ - R1 0 331777 СПБ ФЛ Новодел - R3 0 01778 СПБ ФЛ - R 0 1041779 СПБ ФЛ 155,400 R2 0 31780 СПБ ИЗ Новодел - R3 0 01785 СПБ ЯА 34,600 R1 0 161787 СПБ ЯА - R 0 631788 СПБ ЯА Новодел - R3 0 31791 СПБ ЯА 26,000 R1 0 301794 СПБ АК 72,000 R1 0 111795 СПБ АК 148,000 R1 0 331796 СПБ IС 269,600 R 0 62
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