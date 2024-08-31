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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1763 года СПБ НК T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1763 года СПБ НК T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1763 года СПБ НК T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 251,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1763 года "С шарфом" со знаком СПБ НК T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6565 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3600 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
297 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Россия Полтина 1763 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1763 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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