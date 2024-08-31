Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1763 года СПБ НК T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 251,800
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1763 года "С шарфом" со знаком СПБ НК T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6565 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3600 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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