Полтина 1763 года СПБ НК T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1763 года "С шарфом" со знаком СПБ НК T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6565 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3600 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность UNC (3) AU (13) XF (21) VF (25) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (4) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1) Сервис NGC (3) RNGA (1)

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