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1763
Россия
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1763
Монеты России 1763 года
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Золотые монеты
10 рублей 1763 ММД С шарфом
Средняя цена
460000 $
Продажи
0
1
10 рублей 1763 СПБ С шарфом
Средняя цена
150000 $
Продажи
0
1
5 рублей 1763 ММД С шарфом
Средняя цена
210000 $
Продажи
0
3
5 рублей 1763 СПБ С шарфом
Средняя цена
150000 $
Продажи
0
2
5 рублей 1763 СПБ С шарфом
Новодел
Средняя цена
18000 $
Продажи
0
2
Червонец (Дукат) 1763 СПБ
Средняя цена
14000 $
Продажи
0
34
Пробные монеты
1 рубль 1763 ММД EI С шарфом
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
46
1 рубль 1763 СПБ НК С шарфом
Средняя цена
960 $
Продажи
0
116
1 рубль 1763 СПБ ЯI С шарфом
Средняя цена
400 $
Продажи
0
419
Полтина 1763 ММД EI T.I. С шарфом
Средняя цена
300 $
Продажи
0
1
Полтина 1763 СПБ НК T.I. С шарфом
Средняя цена
290 $
Продажи
0
67
Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. С шарфом
Средняя цена
190 $
Продажи
0
170
Медные монеты
5 копеек 1763 Екатеринбургский монетный двор
Без знака монетного двора
Средняя цена
760 $
Продажи
0
9
5 копеек 1763 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
100 $
Продажи
0
338
5 копеек 1763 ММ Красный монетный двор (Москва)
Средняя цена
20 $
Продажи
0
188
5 копеек 1763 СПМ Санкт-Петербургский монетный двор
Средняя цена
35 $
Продажи
0
296
5 копеек 1763 СМ Сестрорецкий монетный двор
Средняя цена
85 $
Продажи
0
117
2 копейки 1763 ММ
Средняя цена
35 $
Продажи
0
284
2 копейки 1763 ЕМ
Гурт надпись
Средняя цена
540 $
Продажи
0
10
2 копейки 1763 ЕМ
Гурт сетчатый
Средняя цена
30 $
Продажи
0
36
2 копейки 1763 СПМ
Гурт надпись
Средняя цена
45 $
Продажи
0
11
2 копейки 1763 СПМ
Гурт сетчатый
Средняя цена
25 $
Продажи
1
175
2 копейки 1763
Без знака монетного двора
Средняя цена
20 $
Продажи
0
8
1 копейка 1763 ММ
Средняя цена
70 $
Продажи
0
34
1 копейка 1763 ЕМ
Средняя цена
450 $
Продажи
0
41
1 копейка 1763
Новодел. Без знака монетного двора
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
9
Пробные монеты
20 копеек 1763 СПБ Пробные
Средняя цена
230000 $
Продажи
0
4
15 копеек 1763 СПБ Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 копеек 1763 СПБ Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Денга 1763 СПМ Пробная
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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