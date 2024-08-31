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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1763 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1763 ММД С шарфом
Средняя цена 460000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 рублей 1763 СПБ С шарфом
Средняя цена 150000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рублей 1763 ММД С шарфом
Средняя цена 210000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 рублей 1763 СПБ С шарфом
Средняя цена 150000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 рублей 1763 СПБ С шарфом Новодел
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1763 СПБ
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 34

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1763 ММД EI С шарфом
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
1 рубль 1763 СПБ НК С шарфом
Средняя цена 960 $
Продажи
0 116
Аверс
Реверс
1 рубль 1763 СПБ ЯI С шарфом
Средняя цена 400 $
Продажи
0 419
Аверс
Реверс
Полтина 1763 ММД EI T.I. С шарфом
Средняя цена 300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полтина 1763 СПБ НК T.I. С шарфом
Средняя цена 290 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. С шарфом
Средняя цена 190 $
Продажи
0 170

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1763 Екатеринбургский монетный двор Без знака монетного двора
Средняя цена 760 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
5 копеек 1763 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 100 $
Продажи
0 338
Аверс
Реверс
5 копеек 1763 ММ Красный монетный двор (Москва)
Средняя цена 20 $
Продажи
0 188
Аверс
Реверс
5 копеек 1763 СПМ Санкт-Петербургский монетный двор
Средняя цена 35 $
Продажи
0 296
Аверс
Реверс
5 копеек 1763 СМ Сестрорецкий монетный двор
Средняя цена 85 $
Продажи
0 117
Аверс
Реверс
2 копейки 1763 ММ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 284
Аверс
Реверс
2 копейки 1763 ЕМ Гурт надпись
Средняя цена 540 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 копейки 1763 ЕМ Гурт сетчатый
Средняя цена 30 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
2 копейки 1763 СПМ Гурт надпись
Средняя цена 45 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 копейки 1763 СПМ Гурт сетчатый
Средняя цена 25 $
Продажи
1 175
Аверс
Реверс
2 копейки 1763 Без знака монетного двора
Средняя цена 20 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 копейка 1763 ММ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1 копейка 1763 ЕМ
Средняя цена 450 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1 копейка 1763 Новодел. Без знака монетного двора
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 9

Пробные монеты

Аверс
Реверс
20 копеек 1763 СПБ Пробные
Средняя цена 230000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
15 копеек 1763 СПБ Пробные
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 копеек 1763 СПБ Пробные
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Денга 1763 СПМ Пробная
Средняя цена
Продажи
0 0
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