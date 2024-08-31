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10 рублей 1763 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1763 года СПБ "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1763 года СПБ "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,57 гр
  • Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,370

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1763 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Александр за 150000 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1763 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 10 рублей 1763 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS61
Цена
******
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Где продать?

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