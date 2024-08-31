10 рублей 1763 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1763 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Александр за 150000 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.

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