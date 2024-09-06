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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1763 года СПБ ЯI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1763 года СПБ ЯI "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1763 года СПБ ЯI "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (419) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1763 года "С шарфом" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31453 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 200 CHF
Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
342 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Продавец RedSquare
Дата 16 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Heritage - December 7, 2023
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1763 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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