1 рубль 1763 года СПБ ЯI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1763 года "С шарфом" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31453 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

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