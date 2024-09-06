Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1763 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1763 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1763 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 671,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (296)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1763 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (68)
  • Baldwin's (1)
  • CNG (4)
  • Coins.ee (7)
  • DNW (1)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Heritage (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (27)
  • Künker (5)
  • La Galerie Numismatique (4)
  • MS67 (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • MUNZE (3)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Niemczyk (10)
  • Numisbalt (4)
  • Rare Coins (55)
  • Rauch (2)
  • RedSquare (3)
  • Russiancoin (4)
  • SINCONA (2)
  • Stare Monety (1)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (1)
  • Universum Coins GmbH (2)
  • WAG (1)
  • WCN (2)
  • Александр (9)
  • Империя (8)
  • Имперская монета (45)
  • Монеты и Медали (7)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (8)
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1150 RUB
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1763 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1763 "Санкт-Петербургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1763 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск