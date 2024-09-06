Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1763 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 671,400
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (296)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1763 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
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