5 копеек 1763 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1763 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность UNC (1) AU (30) XF (114) VF (115) F (14) VG (1) G (1) Нет оценки (20) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (3) AU50 (10) XF45 (9) XF40 (13) VF35 (5) VF30 (3) VF25 (9) VF20 (1) F15 (1) DETAILS (4) BN (8) Сервис RNGA (1) NGC (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (68)

Baldwin's (1)

CNG (4)

Coins.ee (7)

DNW (1)

Gorny & Mosch (4)

Heritage (1)

Hermes Auctions (1)

Katz (27)

Künker (5)

La Galerie Numismatique (4)

MS67 (1)

Münz Zentrum Rheinland (1)

MUNZE (3)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

Niemczyk (10)

Numisbalt (4)

Rare Coins (55)

Rauch (2)

RedSquare (3)

Russiancoin (4)

SINCONA (2)

Stare Monety (1)

Stephen Album (1)

Teutoburger (1)

Universum Coins GmbH (2)

WAG (1)

WCN (2)

Александр (9)

Империя (8)

Имперская монета (45)

Монеты и Медали (7)

НИКО (1)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (8)