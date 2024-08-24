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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1763 года ММ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1763 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1763 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (284) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1763 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Монеты и Медали за 28055 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VF35 CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF35 CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1763 ММ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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