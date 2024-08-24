2 копейки 1763 года ММ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1763 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Монеты и Медали за 28055 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.

Сохранность UNC (5) AU (39) XF (122) VF (99) F (4) VG (2) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (1) AU55 (10) AU53 (4) AU50 (3) XF45 (14) XF40 (17) VF35 (17) VF30 (4) VF25 (1) VF20 (1) F15 (1) DETAILS (14) RD (1) BN (20) Сервис CGC (10) NGC (13) RNGA (7) PCGS (2) ННР (1)

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