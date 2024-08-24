Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1763 года ММ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (284) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1763 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Монеты и Медали за 28055 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VF35 CGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF35 CGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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