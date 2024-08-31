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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 2 копейки Екатерины II - Россия

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2 копейки 1763-1796

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1763 ММ - - 0 2841763 ЕМ Гурт надпись 1,401,438 R1 0 101763 ЕМ Гурт сетчатый 1,401,438 - 0 361763 СПМ Гурт надпись - R 0 111763 СПМ Гурт сетчатый - - 1 1751763 Без знака монетного двора - R 0 81764 ММ - - 0 671764 СПМ - - 0 351764 ЕМ Гурт надпись 2,321,893 R1 0 211764 ЕМ Гурт сетчатый 2,321,893 - 0 351765 ММ - - 0 1291765 СПМ - - 0 641765 ЕМ 1,714,416 - 0 281765 ЕМ Новодел 1,714,416 R2 0 121765 Новодел. Без знака монетного двора - R2 0 291766 ММ - - 0 1971766 СПМ Гурт надпись - R1 0 151766 СПМ Гурт сетчатый - - 0 621766 ЕМ 1,662,327 - 0 351766 Без знака монетного двора - R1 0 191767 ММ - R2 0 171767 СПМ - R1 0 381767 ЕМ 1,294,100 - 0 321767 Без знака монетного двора - R2 1 01768 ЕМ 911,050 - 0 261769 ЕМ 1,587,650 - 0 281770 ЕМ 5,310,750 - 0 311771 ЕМ 1,944,000 - 0 491772 ЕМ 2,432,500 - 0 741773 ЕМ 3,225,200 - 0 641774 ЕМ 664,850 R 1 311775 ЕМ 1,476,457 - 0 351776 ЕМ 1,332,450 - 0 471777 ЕМ 1,595,950 - 0 331778 ЕМ 1,290,800 - 0 411779 ЕМ 72,500 R1 0 71788 ММ Гурт надпись - R1 0 381788 ММ Гурт узорчатый - R1 0 41788 ММ Гурт сетчатый - - 0 2291788 СПМ Гурт надпись - R1 0 221788 СПМ Гурт сетчатый - - 0 971788 ТМ 60,050 R2 0 1031789 ММ - R2 0 331789 ЕМ 2,877,750 - 0 921789 АМ - R 0 341790 ЕМ 4,765,000 - 0 2091790 АМ 289,567 R 0 761791 ЕМ 371,250 R 0 491791 АМ 31,960 R1 0 201792 АМ - R1 0 01793 ЕМ - R4 0 171793 АМ 153,782 R1 0 601794 АМ - R1 0 181795 ЕМ 1,546,150 - 0 791795 АМ 56,405 R2 0 261795 ММ - R1 0 101795 ММ - R1 0 171796 ЕМ 618,900 R 0 521796 АМ - R3 0 25
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2 копейки 1793-1796

Павловский перечекан 1797 года
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1793 ЕМ "ЕМ" под конем. Гурт сетчатый R 0 211793 ЕМ "ЕМ" под конем. Гурт надпись R2 0 01793 ЕМ "ЕМ" по сторонам коня. Гурт сетчатый - 0 1411793 ЕМ "ЕМ" по сторонам коня. Гурт надпись R2 0 91796 АМ R3 0 5
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2 копейки 1796

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1796 Гурт шнуровидный R3 0 01796 Гурт сетчатый R3 0 21796 Новодел R2 0 26
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