2 копейки 1764 года СПМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1764 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

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