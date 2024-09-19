Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1764 года СПМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1764 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Монеты и Медали (2)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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