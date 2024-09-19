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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1764 года СПМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1764 года СПМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1764 года СПМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1764 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (8)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • MUNZE (1)
  • Rare Coins (5)
  • Rauch (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (9)
  • Монеты и Медали (2)
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе MUNZE - December 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF30
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Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF35
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Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF35
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Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF25
Цена
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Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе AURORA - July 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 2 копейки 1764 СПМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1764 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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