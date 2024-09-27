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1764
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1764
Монеты России 1764 года
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Сибирские
Золотые монеты
10 рублей 1764 СПБ С шарфом
Средняя цена
7700 $
Продажи
0
114
5 рублей 1764 СПБ С шарфом
Средняя цена
7600 $
Продажи
0
34
Пробные монеты
1 рубль 1764 ММД EI С шарфом
Средняя цена
360 $
Продажи
0
140
1 рубль 1764 СПБ ЯI С шарфом
Средняя цена
480 $
Продажи
1
556
1 рубль 1764 СПБ СА С шарфом
Средняя цена
420 $
Продажи
0
467
Полтина 1764 ММД EI T.I. С шарфом
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. С шарфом
Средняя цена
700 $
Продажи
0
113
Полтина 1764 СПБ СА T.I. С шарфом
Средняя цена
560 $
Продажи
0
113
Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. С шарфом
Средняя цена
340 $
Продажи
0
35
Полуполтинник 1764 ММД EI С шарфом
Средняя цена
5300 $
Продажи
0
5
20 копеек 1764 ММД С шарфом
Средняя цена
220 $
Продажи
0
71
20 копеек 1764 ММД T.I. С шарфом
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
2
20 копеек 1764 СПБ С шарфом
Средняя цена
400 $
Продажи
0
2
15 копеек 1764 ММД С шарфом
Средняя цена
250 $
Продажи
0
111
Гривенник 1764 С шарфом
Без знака монетного двора
Средняя цена
170 $
Продажи
0
59
Гривенник 1764 СПБ С шарфом
Средняя цена
620 $
Продажи
0
15
Гривенник 1764 СПБ С шарфом
Новодел
Средняя цена
5000 $
Продажи
0
4
Медные монеты
5 копеек 1764 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
30 $
Продажи
0
203
5 копеек 1764 ММ Красный монетный двор (Москва)
Средняя цена
75 $
Продажи
0
139
5 копеек 1764 СПМ Санкт-Петербургский монетный двор
Средняя цена
220 $
Продажи
0
30
5 копеек 1764 СМ Сестрорецкий монетный двор
Средняя цена
320 $
Продажи
0
59
5 копеек 1764 ЕМ Короны королевские (шведская подделка)
Средняя цена
53000 $
Продажи
0
6
2 копейки 1764 ММ
Средняя цена
110 $
Продажи
0
67
2 копейки 1764 СПМ
Средняя цена
50 $
Продажи
0
35
2 копейки 1764 ЕМ
Гурт надпись
Средняя цена
70 $
Продажи
0
21
2 копейки 1764 ЕМ
Гурт сетчатый
Средняя цена
100 $
Продажи
0
35
1 копейка 1764 ММ
Средняя цена
190 $
Продажи
0
35
1 копейка 1764 СПМ
Средняя цена
420 $
Продажи
0
13
Денга 1764 ЕМ
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
22
Сибирские монеты
20 копеек 1764 Пробные Портрет на аверсе
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
20 копеек 1764 Пробные Монограмма на аверсе
Новодел
Средняя цена
4900 $
Продажи
0
5
15 копеек 1764 Пробные Портрет на аверсе
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
15 копеек 1764 Пробные Монограмма на аверсе
Новодел
Средняя цена
5000 $
Продажи
0
2
Гривенник 1764 Пробный Портрет на аверсе
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Гривенник 1764 Пробный Монограмма на аверсе
Новодел
Средняя цена
5700 $
Продажи
0
11
10 копеек 1764 Сибирская монета
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 копеек 1764 Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
2900 $
Продажи
0
18
5 копеек 1764 Сибирская монета
Средняя цена
190 $
Продажи
0
1
5 копеек 1764 Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
30
2 копейки 1764 Сибирская монета
Средняя цена
4300 $
Продажи
0
4
2 копейки 1764 Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
24
1 копейка 1764 Сибирская монета
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1764 Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
18
Денга 1764 Сибирская монета
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Денга 1764 Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
20
Полушка 1764 Сибирская монета
Средняя цена
140 $
Продажи
0
1
Полушка 1764 Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
11
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Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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