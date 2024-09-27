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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1764 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1764 СПБ С шарфом
Средняя цена 7700 $
Продажи
0 114
Аверс
Реверс
5 рублей 1764 СПБ С шарфом
Средняя цена 7600 $
Продажи
0 34

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1764 ММД EI С шарфом
Средняя цена 360 $
Продажи
0 140
Аверс
Реверс
1 рубль 1764 СПБ ЯI С шарфом
Средняя цена 480 $
Продажи
1 556
Аверс
Реверс
1 рубль 1764 СПБ СА С шарфом
Средняя цена 420 $
Продажи
0 467
Аверс
Реверс
Полтина 1764 ММД EI T.I. С шарфом
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полтина 1764 СПБ ЯI T.I. С шарфом
Средняя цена 700 $
Продажи
0 113
Аверс
Реверс
Полтина 1764 СПБ СА T.I. С шарфом
Средняя цена 560 $
Продажи
0 113
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. С шарфом
Средняя цена 340 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1764 ММД EI С шарфом
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
20 копеек 1764 ММД С шарфом
Средняя цена 220 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
20 копеек 1764 ММД T.I. С шарфом
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
20 копеек 1764 СПБ С шарфом
Средняя цена 400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
15 копеек 1764 ММД С шарфом
Средняя цена 250 $
Продажи
0 111
Аверс
Реверс
Гривенник 1764 С шарфом Без знака монетного двора
Средняя цена 170 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
Гривенник 1764 СПБ С шарфом
Средняя цена 620 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Гривенник 1764 СПБ С шарфом Новодел
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1764 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 30 $
Продажи
0 203
Аверс
Реверс
5 копеек 1764 ММ Красный монетный двор (Москва)
Средняя цена 75 $
Продажи
0 139
Аверс
Реверс
5 копеек 1764 СПМ Санкт-Петербургский монетный двор
Средняя цена 220 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
5 копеек 1764 СМ Сестрорецкий монетный двор
Средняя цена 320 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
5 копеек 1764 ЕМ Короны королевские (шведская подделка)
Средняя цена 53000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 копейки 1764 ММ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
2 копейки 1764 СПМ
Средняя цена 50 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
2 копейки 1764 ЕМ Гурт надпись
Средняя цена 70 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 копейки 1764 ЕМ Гурт сетчатый
Средняя цена 100 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 копейка 1764 ММ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 копейка 1764 СПМ
Средняя цена 420 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Денга 1764 ЕМ
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 22

Сибирские монеты

Аверс
Реверс
20 копеек 1764 Пробные Портрет на аверсе Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 копеек 1764 Пробные Монограмма на аверсе Новодел
Средняя цена 4900 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
15 копеек 1764 Пробные Портрет на аверсе Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
15 копеек 1764 Пробные Монограмма на аверсе Новодел
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Гривенник 1764 Пробный Портрет на аверсе Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Гривенник 1764 Пробный Монограмма на аверсе Новодел
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 копеек 1764 Сибирская монета
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 копеек 1764 Сибирская монета Новодел
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
5 копеек 1764 Сибирская монета
Средняя цена 190 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 копеек 1764 Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
2 копейки 1764 Сибирская монета
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 копейки 1764 Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 копейка 1764 Сибирская монета
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1764 Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Денга 1764 Сибирская монета
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Денга 1764 Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Полушка 1764 Сибирская монета
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полушка 1764 Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 11
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