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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный Гривенник 1764 года "Монограмма на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный Гривенник 1764 года "Монограмма на аверсе" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробный Гривенник 1764 года "Монограмма на аверсе" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес null гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Гривенник 1764 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7223 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Знак (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробный) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробный) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS62
Цена
8730 $
Цена в валюте аукциона 570000 RUB
Россия Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробный) на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробный) на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU55
Цена
4100 $
Цена в валюте аукциона 4100 USD
Россия Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробный) на аукционе Знак - May 25, 2018
Россия Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробный) на аукционе Знак - May 25, 2018
Продавец Знак
Дата 25 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
******
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Россия Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробный) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробный) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробный) на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Россия Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробный) на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU55
Цена
Россия Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробный) на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробный) на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробный) на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробный) на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS62
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Россия Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробный) на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробный) на аукционе Künker - June 23, 2010
Продавец Künker
Дата 23 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1764 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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