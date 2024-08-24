Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный Гривенник 1764 года "Монограмма на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Гривенник 1764 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7223 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2010.
Сохранность
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Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS62
Цена
8730 $
Цена в валюте аукциона 570000 RUB
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU55
Цена
4100 $
Цена в валюте аукциона 4100 USD
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS62
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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