Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1764 года ЕМ. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт надпись
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,321,893
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1764 года со знаком ЕМ. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Редкие Монеты за 20000 RUB. Торги состоялись 14 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- AURORA (7)
- Gorny & Mosch (1)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (1)
- Rare Coins (3)
- SINCONA (1)
- Имперская монета (6)
- Русское Наследие (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 17250 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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