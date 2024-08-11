2 копейки 1764 года ЕМ. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1764 года со знаком ЕМ. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Редкие Монеты за 20000 RUB. Торги состоялись 14 декабря 2016.

Сохранность XF (2) VF (16) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) VF35 (6) VF30 (1)