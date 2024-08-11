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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1764 года ЕМ. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - 2 копейки 1764 года ЕМ Гурт надпись - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1764 года ЕМ Гурт надпись - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,321,893

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1764 года со знаком ЕМ. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Редкие Монеты за 20000 RUB. Торги состоялись 14 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (7)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (1)
  • Имперская монета (6)
  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 17250 RUB
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе AURORA - September 23, 2020
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе AURORA - March 30, 2020
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе AURORA - July 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе AURORA - July 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1764 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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