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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1764 года "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Денга 1764 года "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1764 года "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1764 года "Сибирская монета". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (4)
  • Александр (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе Busso Peus - April 26, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1502 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе Busso Peus - April 26, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
644 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность SP65 BN PCGS
Цена
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Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS60 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS61
Цена
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Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 16, 2011
Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 16, 2011
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность MS65
Цена
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Россия Денга 1764 "Сибирская монета" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1764 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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