Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1764 года "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1764 года "Сибирская монета". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность SP65 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS60 BN RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность MS65
Цена
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Где продать?
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