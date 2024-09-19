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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 15 копеек 1764 года "Монограмма на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 15 копеек 1764 года "Монограмма на аверсе" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробные 15 копеек 1764 года "Монограмма на аверсе" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес null гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 15 копеек 1764 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3230 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 5500 EUR. Торги состоялись 26 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Россия 15 копеек 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробные) на аукционе Busso Peus - April 26, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
5901 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Россия 15 копеек 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробные) на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия 15 копеек 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробные) на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
******
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