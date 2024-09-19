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Пробные 15 копеек 1764 года "Монограмма на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 15 копеек 1764 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3230 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 5500 EUR. Торги состоялись 26 апреля 2024.
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