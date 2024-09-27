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Пробные 15 копеек 1764 года "Портрет на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 15 копеек 1764 года "Портрет на аверсе". Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Adolph Hess & Bank Leu за 725 CHF. Торги состоялись 6 ноября 1968.
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