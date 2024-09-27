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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 15 копеек 1764 года "Портрет на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 15 копеек 1764 года "Портрет на аверсе" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробные 15 копеек 1764 года "Портрет на аверсе" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес null гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 15 копеек 1764 года "Портрет на аверсе". Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Adolph Hess & Bank Leu за 725 CHF. Торги состоялись 6 ноября 1968.

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Россия 15 копеек 1764 "Портрет на аверсе" (Пробные) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия 15 копеек 1764 "Портрет на аверсе" (Пробные) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1764 "Портрет на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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