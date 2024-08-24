Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 20 копеек 1764 года "Монограмма на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес null гр
- Диаметр 23 - 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 20 копеек 1764 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 725000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2023.
Сохранность
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
6976 $
Цена в валюте аукциона 650000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
7742 $
Цена в валюте аукциона 725000 RUB
Где продать?
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