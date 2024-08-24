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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 20 копеек 1764 года "Монограмма на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 20 копеек 1764 года "Монограмма на аверсе" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробные 20 копеек 1764 года "Монограмма на аверсе" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес null гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 20 копеек 1764 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 725000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2023.

Сохранность
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  • Klondike Auction (1)
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  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия 20 копеек 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 20 копеек 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
6976 $
Цена в валюте аукциона 650000 RUB
Россия 20 копеек 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробные) на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробные) на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 20 копеек 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
7742 $
Цена в валюте аукциона 725000 RUB
Россия 20 копеек 1764 "Монограмма на аверсе" (Пробные) на аукционе Haljak Coin Auction - March 19, 2016
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1764 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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