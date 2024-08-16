2 копейки 1764 года ЕМ. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1764 года со знаком ЕМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе MS67 за 37000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность AU (4) XF (9) VF (14) F (6) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU53 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (3) VF30 (2) RB (1) BN (2) Сервис NGC (2)

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