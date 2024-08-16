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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1764 года ЕМ. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 2 копейки 1764 года ЕМ Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1764 года ЕМ Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,321,893

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1764 года со знаком ЕМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе MS67 за 37000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • AURORA (3)
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  • Haljak Coin Auction (1)
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Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU55 RB
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1764 ЕМ на аукционе MUNZE - March 18, 2020
Продавец MUNZE
Дата 18 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1764 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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