Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1764 года ЕМ. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,321,893
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1764 года со знаком ЕМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе MS67 за 37000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1764 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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