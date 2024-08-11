20 копеек 1764 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 750 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2022.

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