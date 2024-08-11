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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1764 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1764 года СПБ "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1764 года СПБ "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 750 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2022.

Сохранность
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  • Universum Coins GmbH (1)
  • Знак (1)
Россия 20 копеек 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 20 копеек 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1764 СПБ "С шарфом" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
792 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1764 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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