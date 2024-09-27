Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1764 года СПБ СА T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (113) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 450000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Где продать?
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