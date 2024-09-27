Полтина 1764 года СПБ СА T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 450000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2016.

Сохранность UNC (5) AU (37) XF (29) VF (31) F (2) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (2) AU58 (2) AU55 (10) AU53 (8) AU50 (3) XF45 (5) XF40 (9) VF35 (1) VF30 (6) VF25 (2) VF20 (3) Сервис NGC (11) RNGA (9) PCGS (1) ННР (1)

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