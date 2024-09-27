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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1764 года СПБ СА T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1764 года СПБ СА T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1764 года СПБ СА T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (113) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1764 года "С шарфом" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 450000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе RedSquare - July 21, 2024
Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе RedSquare - July 21, 2024
Продавец RedSquare
Дата 21 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Продавец RedSquare
Дата 16 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 885 EUR
Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF35 RNGA
Цена
Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Россия Полтина 1764 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1764 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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