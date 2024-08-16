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Полтина 1764 года ММД EI T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1764 года "С шарфом" со знаком ММД EI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6768 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2004.
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