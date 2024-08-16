Полтина 1764 года ММД EI T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1764 года "С шарфом" со знаком ММД EI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6768 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2004.

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